Летний языковой лагерь в Словакии 2026 — запись открыта
Языковой лагерь в Словакии для абитуриентов и школьников

Последнее обновление страницы: 24 апреля 2026

Высшее образование

Обучение в высших учебных заведениях Словакии 

Среднее образование

Обучение после 9 класса в Словакии 

Курсы словацкого языка

Подготовительные курсы — залог успешной учебы

Летний языковой лагерь

Словацкий язык для будущих студентов в Словакии ➕ ОТДЫХ

ВУЗы Словакии

Информация о государственных университетах Словакии

Средние школы Словакии

Информация о средних школах Словакии

Нострификация

Процедура признания аттестата о среднем образовании

Эквиваленция

Перевод оценок, полученных Вами в учебном заведении своей страны, в словацкую систему оценивания

Сертификат по словацкому языку

Официальный документ, выдаваемый после успешной сдачи экзамена

Уроки словацкого языка

Бесплатные уроки словацкого языка, разработанные преподавателями школы

Галерея

Фото наших студентов 

Контакты

Наши контакты

3 главных вопроса к SLOVAK EDUCATION CENTRE

⭐️ Кто? Slovak Еducation Сentre — это языковая школа с богатым опытом работы и сильной командой преподавателей. Более 8 лет мы помогаем иностранным студентам в изучении словацкого языка и поступлении в образовательные учреждения

⭐️ Что? Мы предлагаем услуги по изучению словацкого языка и комплексную подготовку для тех, кто мечтает стать студентом университета или средней школы Словакии. Также мы занимаемся решением всевозможных вопросов, возникающих в процессе поступления: выбор вуза, подача документов, визовая поддержка.

⭐️ Почему? Поддержка. Мы помогаем нашим студентам во всех сложных ситуациях, 24 на 7 наш чат открыт, как для детей, так и для родителей. Повседневные вопросы мы решаем в рабочее время, но если Вам срочно понадобится наша помощь, мы, конечно, всегда ответим и решим Вашу проблему.
Результат. За всю историю нашей школы не было студента, который бы не поступил в вуз или среднюю школу. Более 2 тыс. человек получают высококлассное европейское образование благодаря нам.
Преподаватели. Обучение происходит с носителями языка, имеющими большой опыт преподавания и научной деятельности. Какой бы формат обучения студент не выбрал, мы всегда гарантируем высокий уровень подготовки.

Кратко о Slovak Education Centre

Мы работаем официально на территории Словакии, в городе Банска Быстрица и уже более 8 лет помогаем студентам из Украины, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана.

Через наши программы курсов и сопровождения поступления прошло более 3000 студентов.
После полной подготовки у нас — 100% успешное поступление в выбранные вузы или средние школы.

Обучение ведут преподаватели-носители языка и филологи с академическим опытом. Консультацию с новыми абитуриентами проводит лично директор школы Mgr. Larysa Ianchuk PhD. — профессор словацкого университета Матея Бела.
Мы не посредники — мы живём в Словакии и сопровождаем студента лично, на каждом этапе.

С кем и как мы работаем

Slovak Education Centre официально работает со средними школами и государственными университетами Словакии, поэтому поступление проходит, по правилам Минобразования Словакии, и без посредников.

Мы берём на себя всю практическую часть — от выбора вуза и нострификации до визы, общежития, сим‑карты и первого похода в банк, чтобы студент и родители понимали каждый шаг.

Этапы сопровождения

Шаг 1. Бесплатная консультация
Разбираем ситуацию студента: страну, класс/курс, уровень языка, бюджет и сроки переезда, отвечаем на вопросы родителей.

По результатам даём честную оценку шансов на поступление и предлагаем несколько реальных сценариев (вуз, средняя школа, подготовительный курс).

Шаг 2. Подбор вуза, специальности или средней школы
Директор школы Mgr. Larysa Ianchuk PhD. подбирает конкретные университеты и гимназии в Словакии, объясняем, чем отличаются программы, вступительные экзамены, стоимость обучения и проживания.

Помогаем выбрать оптимальный вариант под цели: бакалавриат, магистратура, среднее образование после 9 класса или языковой курс.

Шаг 3. Подготовка и подача документов
Составляем список нужных документов именно для выбранных школ и вузов, говорим, какие справки и выписки запросить в своей стране.

Организуем переводы и заверения, заполняем заявки, подаём документы в несколько учебных заведений, чтобы увеличить шансы на зачисление.

Шаг 4. Нострификация и признание образования
Сопровождаем процедуру нострификации аттестата/диплома: готовим пакет документов, заполняем заявление в словацкие органы, отслеживаем сроки.

Делаем эквиваленцию оценок, считаем средний балл, обьясняем какие предметы учитываются и что делать, если чего‑то не хватает.

Шаг 5. Курсы словацкого A1–B2 с преподавателями‑носителями
Записываем на онлайн‑ или очные курсы словацкого языка A1–B2, которые ведут преподаватели‑носители, лингвисты и профессора словацких университетов.

Строим программу так, чтобы к моменту поступления студент мог сдать экзамены, учиться на словацком и общаться в повседневной жизни.

Шаг 6. Виза, страховка, сим‑карта и банк
Готовим к подаче на национальную визу Д: список документов, анкета, бронь терминов, тип страховки, основные вопросы на собеседовании.

После одобрения и приезда в Словакию, помогаем оформить словацкую SIM‑карту, открыть банковский счёт и объясняем, как платить за общежитие, проезд и страховку.

Шаг 7. Общежитие и адаптация в Словакии
Подбираем и бронируем место в общежитии или проверенное жильё, помогаем с заселением и регистрацией по месту жительства.

Студент не остаётся один: команда Slovak Education Centre остаётся «точкой опоры» в Словакии —  к нам можно обратиться и по учебным вопросам, и по бытовым, уже после зачисления в школу или университет.

Наша команда и преподаватели

Руководство "Slovak Education Centre"
Директор школы Mgr. Larysa Ianchuk PhD.
Директор школы "Slovak Education Centre" Stanislav Kleitsun
Менеджер по работе со студентами "Slovak Education Centre" Anna Yashina
Преподаватель словацкого языка doc. PhDr. Ľudmila Mešková, PhD.
Преподаватель словацкого языка doc. Mgr. Vladimir Bilovesky PhD.
Преподаватель словацкого языка Mgr. Lucia Pavlatovská
Преподаватель словацкого языка Mgr. Katarína Trepáčová
Преподаватель словацкого языка doc. Kniazkova Viktoriia CSc
Преподаватель словацкого языка Mgr. Júlia Buganová
Преподаватель словацкого языка Mgr. Miroslava Vyšňanová
Преподаватель словацкого языка PaedDr. Michaela Ondirová
ОТЗЫВЫ НАШИХ СТУДЕНТОВ ИЗ GOOGLE

  • Самая любимая, самая прекрасная наша школа, которая помогла освоиться в Словакии, выучить язык, поступить в университет и начать жить тут. Отличный коллектив преподавателей, которые никогда не оставляли ни единую тему непонятной, которые всегда поддерживали и помогали. Отдельное спасибо кураторам, которые вовремя и без проблем проделывали свою работу. И, конечно, директору Ларисе Янчук за терпение, постоянную улыбку, помощь и прекрасное отношение к студентам.❤️

    Арина Лунусова
    Студентка

  • Серьезная языковая школа, выдающая стабильный и гарантированный результат! Помимо изучения языка и поступления в Высшее Европейское Учебное заведение Вам также будет предоставлена возможность посмотреть и посетить красоты Словакии. Отзывчивые и профессиональные учителя делают учебу интересной и эффективной! Данная школа — отличный первый шаг к жизни в Европе! Будущие студенты, не забывайте только и самим прикладывать усилия в учебе! «Победа требует подготовки!»

    Егор Агапов
    Студент

  • Замечательные курсы и учителя! Закончил годовой курс и благодаря им я поступил в университет в Словакии. Во всех этапах моего проживания тут в Словакии, Банской-Быстрице они помогали, помогают и уверен что дальнейшем также будут помогать! 🙂 Цена, качество и уровень обучения на высоком уровне! Выражаю благодарность команде образовательного центра SEC (Slovak Education Centre)!

    Дониёр
    Студент

  • Онлайн курсы словацкого языка оказались очень удобными на платформе ZOOM. Я могла заниматься в любое время и в любом месте. Преподаватель SEC была очень внимательна и отзывчива. Она помогала мне разобраться в сложных грамматических правилах и практиковать разговорный язык.

    Я осталась очень довольна подготовительными онлайн курсами словацкого языка. Всем однозначно рекомендую эти курсы всем, кто хочет изучать словацкий язык онлайн.

    Владислава
    Ученица онлайн курсов словацкого языка A1-B1

  • Хочу оставить положительный отзыв о Slovak Education Centre и его коллективе. По приезде в Словакию, меня встретили, поделились нужной информацией, оказали помощь в поселении в общежитие, помогли со страховкой и сопроводили в полицию для подачи документов на внж. Приятно то, что можно обратиться не только по вопросам, касающимся учебы. Если что-то неясно, то девушки в любое время готовы прийти на помощь

    Ольга
    Студентка

  • Хочу выразить огромную благодарность организаторам и преподавателю Lucia Pavlatovska за прекрасный онлайн курс словацкого языка.
    Я училась в группе онлайн с 0 до В1, начали действительно с нуля. Курс очень интенсивный, насыщенный, группа маленькая, проверка домашних заданий без задержек. Кроме того, дружеская атмосфера и постоянная поддержка преподавателя и организаторов курса.

    София Пустовалова
    Студентка онлайн курса

