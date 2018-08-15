Последнее обновление страницы: 24 апреля 2026
Обучение в высших учебных заведениях Словакии
Обучение после 9 класса в Словакии
Подготовительные курсы — залог успешной учебы
Словацкий язык для будущих студентов в Словакии ➕ ОТДЫХ
Информация о государственных университетах Словакии
Информация о средних школах Словакии
Процедура признания аттестата о среднем образовании
Перевод оценок, полученных Вами в учебном заведении своей страны, в словацкую систему оценивания
Официальный документ, выдаваемый после успешной сдачи экзамена
Бесплатные уроки словацкого языка, разработанные преподавателями школы
Фото наших студентов
Наши контакты
⭐️ Кто? Slovak Еducation Сentre — это языковая школа с богатым опытом работы и сильной командой преподавателей. Более 8 лет мы помогаем иностранным студентам в изучении словацкого языка и поступлении в образовательные учреждения
⭐️ Что? Мы предлагаем услуги по изучению словацкого языка и комплексную подготовку для тех, кто мечтает стать студентом университета или средней школы Словакии. Также мы занимаемся решением всевозможных вопросов, возникающих в процессе поступления: выбор вуза, подача документов, визовая поддержка.
⭐️ Почему? Поддержка. Мы помогаем нашим студентам во всех сложных ситуациях, 24 на 7 наш чат открыт, как для детей, так и для родителей. Повседневные вопросы мы решаем в рабочее время, но если Вам срочно понадобится наша помощь, мы, конечно, всегда ответим и решим Вашу проблему.
Результат. За всю историю нашей школы не было студента, который бы не поступил в вуз или среднюю школу. Более 2 тыс. человек получают высококлассное европейское образование благодаря нам.
Преподаватели. Обучение происходит с носителями языка, имеющими большой опыт преподавания и научной деятельности. Какой бы формат обучения студент не выбрал, мы всегда гарантируем высокий уровень подготовки.
Мы работаем официально на территории Словакии, в городе Банска Быстрица и уже более 8 лет помогаем студентам из Украины, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана.
Через наши программы курсов и сопровождения поступления прошло более 3000 студентов.
После полной подготовки у нас — 100% успешное поступление в выбранные вузы или средние школы.
Обучение ведут преподаватели-носители языка и филологи с академическим опытом. Консультацию с новыми абитуриентами проводит лично директор школы Mgr. Larysa Ianchuk PhD. — профессор словацкого университета Матея Бела.
Мы не посредники — мы живём в Словакии и сопровождаем студента лично, на каждом этапе.
Slovak Education Centre официально работает со средними школами и государственными университетами Словакии, поэтому поступление проходит, по правилам Минобразования Словакии, и без посредников.
Мы берём на себя всю практическую часть — от выбора вуза и нострификации до визы, общежития, сим‑карты и первого похода в банк, чтобы студент и родители понимали каждый шаг.
Шаг 1. Бесплатная консультация
Разбираем ситуацию студента: страну, класс/курс, уровень языка, бюджет и сроки переезда, отвечаем на вопросы родителей.
По результатам даём честную оценку шансов на поступление и предлагаем несколько реальных сценариев (вуз, средняя школа, подготовительный курс).
Шаг 2. Подбор вуза, специальности или средней школы
Директор школы Mgr. Larysa Ianchuk PhD. подбирает конкретные университеты и гимназии в Словакии, объясняем, чем отличаются программы, вступительные экзамены, стоимость обучения и проживания.
Помогаем выбрать оптимальный вариант под цели: бакалавриат, магистратура, среднее образование после 9 класса или языковой курс.
Шаг 3. Подготовка и подача документов
Составляем список нужных документов именно для выбранных школ и вузов, говорим, какие справки и выписки запросить в своей стране.
Организуем переводы и заверения, заполняем заявки, подаём документы в несколько учебных заведений, чтобы увеличить шансы на зачисление.
Шаг 4. Нострификация и признание образования
Сопровождаем процедуру нострификации аттестата/диплома: готовим пакет документов, заполняем заявление в словацкие органы, отслеживаем сроки.
Делаем эквиваленцию оценок, считаем средний балл, обьясняем какие предметы учитываются и что делать, если чего‑то не хватает.
Шаг 5. Курсы словацкого A1–B2 с преподавателями‑носителями
Записываем на онлайн‑ или очные курсы словацкого языка A1–B2, которые ведут преподаватели‑носители, лингвисты и профессора словацких университетов.
Строим программу так, чтобы к моменту поступления студент мог сдать экзамены, учиться на словацком и общаться в повседневной жизни.
Шаг 6. Виза, страховка, сим‑карта и банк
Готовим к подаче на национальную визу Д: список документов, анкета, бронь терминов, тип страховки, основные вопросы на собеседовании.
После одобрения и приезда в Словакию, помогаем оформить словацкую SIM‑карту, открыть банковский счёт и объясняем, как платить за общежитие, проезд и страховку.
Шаг 7. Общежитие и адаптация в Словакии
Подбираем и бронируем место в общежитии или проверенное жильё, помогаем с заселением и регистрацией по месту жительства.
Студент не остаётся один: команда Slovak Education Centre остаётся «точкой опоры» в Словакии — к нам можно обратиться и по учебным вопросам, и по бытовым, уже после зачисления в школу или университет.
Самая любимая, самая прекрасная наша школа, которая помогла освоиться в Словакии, выучить язык, поступить в университет и начать жить тут. Отличный коллектив преподавателей, которые никогда не оставляли ни единую тему непонятной, которые всегда поддерживали и помогали. Отдельное спасибо кураторам, которые вовремя и без проблем проделывали свою работу. И, конечно, директору Ларисе Янчук за терпение, постоянную улыбку, помощь и прекрасное отношение к студентам.❤️
Серьезная языковая школа, выдающая стабильный и гарантированный результат! Помимо изучения языка и поступления в Высшее Европейское Учебное заведение Вам также будет предоставлена возможность посмотреть и посетить красоты Словакии. Отзывчивые и профессиональные учителя делают учебу интересной и эффективной! Данная школа — отличный первый шаг к жизни в Европе! Будущие студенты, не забывайте только и самим прикладывать усилия в учебе! «Победа требует подготовки!»
Замечательные курсы и учителя! Закончил годовой курс и благодаря им я поступил в университет в Словакии. Во всех этапах моего проживания тут в Словакии, Банской-Быстрице они помогали, помогают и уверен что дальнейшем также будут помогать! 🙂 Цена, качество и уровень обучения на высоком уровне! Выражаю благодарность команде образовательного центра SEC (Slovak Education Centre)!
Онлайн курсы словацкого языка оказались очень удобными на платформе ZOOM. Я могла заниматься в любое время и в любом месте. Преподаватель SEC была очень внимательна и отзывчива. Она помогала мне разобраться в сложных грамматических правилах и практиковать разговорный язык.
Я осталась очень довольна подготовительными онлайн курсами словацкого языка. Всем однозначно рекомендую эти курсы всем, кто хочет изучать словацкий язык онлайн.
Хочу оставить положительный отзыв о Slovak Education Centre и его коллективе. По приезде в Словакию, меня встретили, поделились нужной информацией, оказали помощь в поселении в общежитие, помогли со страховкой и сопроводили в полицию для подачи документов на внж. Приятно то, что можно обратиться не только по вопросам, касающимся учебы. Если что-то неясно, то девушки в любое время готовы прийти на помощь
Хочу выразить огромную благодарность организаторам и преподавателю Lucia Pavlatovska за прекрасный онлайн курс словацкого языка.
Я училась в группе онлайн с 0 до В1, начали действительно с нуля. Курс очень интенсивный, насыщенный, группа маленькая, проверка домашних заданий без задержек. Кроме того, дружеская атмосфера и постоянная поддержка преподавателя и организаторов курса.