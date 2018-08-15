С кем и как мы работаем

Slovak Education Centre официально работает со средними школами и государственными университетами Словакии, поэтому поступление проходит, по правилам Минобразования Словакии, и без посредников.

Мы берём на себя всю практическую часть — от выбора вуза и нострификации до визы, общежития, сим‑карты и первого похода в банк, чтобы студент и родители понимали каждый шаг.

Этапы сопровождения

Шаг 1. Бесплатная консультация

Разбираем ситуацию студента: страну, класс/курс, уровень языка, бюджет и сроки переезда, отвечаем на вопросы родителей.

По результатам даём честную оценку шансов на поступление и предлагаем несколько реальных сценариев (вуз, средняя школа, подготовительный курс).

Шаг 2. Подбор вуза, специальности или средней школы

Директор школы Mgr. Larysa Ianchuk PhD. подбирает конкретные университеты и гимназии в Словакии, объясняем, чем отличаются программы, вступительные экзамены, стоимость обучения и проживания.

Помогаем выбрать оптимальный вариант под цели: бакалавриат, магистратура, среднее образование после 9 класса или языковой курс.

Шаг 3. Подготовка и подача документов

Составляем список нужных документов именно для выбранных школ и вузов, говорим, какие справки и выписки запросить в своей стране.

Организуем переводы и заверения, заполняем заявки, подаём документы в несколько учебных заведений, чтобы увеличить шансы на зачисление.

Шаг 4. Нострификация и признание образования

Сопровождаем процедуру нострификации аттестата/диплома: готовим пакет документов, заполняем заявление в словацкие органы, отслеживаем сроки.

Делаем эквиваленцию оценок, считаем средний балл, обьясняем какие предметы учитываются и что делать, если чего‑то не хватает.

Шаг 5. Курсы словацкого A1–B2 с преподавателями‑носителями

Записываем на онлайн‑ или очные курсы словацкого языка A1–B2, которые ведут преподаватели‑носители, лингвисты и профессора словацких университетов.

Строим программу так, чтобы к моменту поступления студент мог сдать экзамены, учиться на словацком и общаться в повседневной жизни.

Шаг 6. Виза, страховка, сим‑карта и банк

Готовим к подаче на национальную визу Д: список документов, анкета, бронь терминов, тип страховки, основные вопросы на собеседовании.

После одобрения и приезда в Словакию, помогаем оформить словацкую SIM‑карту, открыть банковский счёт и объясняем, как платить за общежитие, проезд и страховку.

Шаг 7. Общежитие и адаптация в Словакии

Подбираем и бронируем место в общежитии или проверенное жильё, помогаем с заселением и регистрацией по месту жительства.

Студент не остаётся один: команда Slovak Education Centre остаётся «точкой опоры» в Словакии — к нам можно обратиться и по учебным вопросам, и по бытовым, уже после зачисления в школу или университет.